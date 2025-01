Ragusa Ibla, a Palazzo La Rocca la letteratura al femminile con "Donne di carta"

Un nuovo appuntamento culturale a Palazzo La Rocca di Ragusa Ibla. Il 4 gennaio alle 17:30 torna protagonista la forza e la voce delle donne nella letteratura iblea e siciliana con l'iniziativa "Donne di carta". La data scelta non è casuale: il 4 gennaio del 1945, esattamente ottant’anni fa, Maria Occhipinti, incinta di cinque mesi, sfidò il destino e le autorità stendendosi davanti a un camion militare per opporsi agli arruolamenti forzati imposti dal governo Badoglio.

si parlerà delle poetesse ribelli e di tante donne che, con passione per la politica e la scrittura, sfidarono il loro tempo e il maschilismo dell’epoca. Un tour letterario inedito, grazie anche alle letture teatralizzate da Massimo Leggio e ad alcuni brani musicati dal vivo da Fiammetta Poidomani. L’evento è organizzato in collaborazione con l’associazione Tendenze, da Tour Letterario Ibleo e avrà al tavolo dei relatori, Andrea Guastella, Vincenzo Cascone e Stefania Campo. Sarà inoltre possibile visitare la mostra "100 Anni di Storia Siciliana: La Fotografia dei Scafidi", che racconta un secolo di storia, tra tradizione e cambiamento attraverso l'arte dell'obiettivo.