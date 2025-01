Siracusa, tre persone denunciate per commercio di materiale esplodente

I Carabinieri del Comando Provinciale di Siracusa, nel corso di mirati servizi di controllo del territorio volti al contrasto della detenzione e vendita di artifici pirotecnici illegali e pericolosi in occasione delle festività di fine anno, hanno denunciato tre uomini rispettivamente di 52, 51 e 20 anni. A Siracusa, la mattina del 31 dicembre, due uomini di 52 e 51 anni sono stati controllati in via Tisia e in Piazza San Giovanni mentre vendevano, senza licenza, complessivi 78kg di artifici pirotecnici e sono stati denunciati per vendita di materiale esplodente senza licenza. A Palazzolo Acreide, un 20enne, sottoposto a perquisizione personale e veicolare, è stato trovato in possesso di complessivi 20 kg di fuochi d’artificio, non di libera vendita e detenzione, ed è stato denunciato per omessa denuncia di materiale pirotecnico e detenzione illegale di fuochi d’artificio. Tutto il materiale esplodente è stato sottoposto a sequestro.