Evade per una 'passeggiata': arrestato a Fiumefreddo

L’azione di prevenzione e contrasto all’illegalità diffusa, ulteriormente potenziata su impulso del Comando Provinciale dei Carabinieri di Catania, nell’ambito dell’operazione “Natale in Sicurezza”, ha portato i Carabinieri della Stazione di Fiumefreddo ad arrestare per “evasione” un 50enne di origini straniere, pregiudicato per reati contro la persona, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale. In particolare, durante un servizio di pattugliamento del territorio, l’attenzione dei militari è stata attratta da un uomo che, verso le 11:00, passeggiava lungo il corso del paese, cercando di nascondere il volto con il bavero della giacca. La profonda conoscenza del tessuto sociale e criminale della zona ha, però, consentito ai Carabinieri di riconoscerlo per il 50enne già sottoposto agli arresti domiciliari in un’abitazione là vicino. Il rapido scambio di informazioni con i colleghi della Centrale Operativa ha, poi, confermato che l’uomo non aveva alcuna autorizzazione ad allontanarsi da casa, perciò i Carabinieri hanno deciso di intervenire. Consapevoli del rischio che l’evaso potesse accorgersi della loro presenza e tentare la fuga, i militari hanno mantenuto un’elevata cautela, continuando a monitorarlo a distanza per evitare di insospettirlo. Approfittando, poi, di un momento di distrazione dell’uomo, gli investigatori sono subito passati all’azione, scendendo dall’auto militare e bloccandolo. Lui ha cercato di giustificarsi raccontando di aver “soltanto£ fatto quattro passi, ma le sue scuse non gli sono servite ad evitare l’arresto e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che ha convalidato l’operato dei Carabinieri, è stato nuovamente sottoposto alla misura cautelare degli domiciliari.