Il Palermo conferma Dionisi ma silura il diesse De Sanctis: subentra Osti

Il 2025 del Palermo si apre con due...esoneri. Al momento non quello del tecnico Alessio Dionisi, ma di due dirigenti. Il club rosanero, infatti, ha reso noto "di aver sollevato dall'incarico il direttore sportivo Morgan De Sanctis e l'international scout Giulio Migliaccio. A De Sanctis e Migliaccio un ringraziamento per il lavoro svolto e il miglior 'in bocca al lupo' per il prosieguo della carriera sportiva da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero". Al posto di De Sanctis dovrebbe arrivare l'ex ds dell'Atalanta Carlo Osti, mentre si va verso la conferma di mister Dionisi.

Il Palermo ha reso noto "di aver affidato l'incarico di direttore sportivo a Carlo Osti. Il dirigente sarà presentato in conferenza stampa nei prossimi giorni. A Osti il benvenuto a Palermo da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero". Osti, ex calciatore che da dirigente ha lavorato in club come Atalanta e Sampdoria, prende il posto di Morgan De Sanctis, sollevato stamane dall'incarico insieme all'international scout Giulio Migliaccio.

Al momento confermato il tecnico Alessio Dionisi.