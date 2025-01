La Volley Modica domenica al “PalaRizza” sfida il Napoli

Archiviato il turno di riposo forzato imposto dal calendario alla seconda giornata del campionato di serie A3, la Volley Modica di coach Enzo Distefano (nella foto) torna in campo al “PalaRizza” per ospitare la Gaia Energy Napoli.Il match in programma domenica pomeriggio con inizio alle 16, vedrà di fronte due squadre che sono cresciute molto nella parte finale del girone di andata e ora vogliono risalire la china in classifica.

Il sestetto campano arriva a Modica con il morale alto e tanto entusiasmo, dopo il successo in tre set ottenuto in casa contro Sabaudia, ma dall'altra parte della rete troverà la formazione modicana agguerrita e con tanta voglia di riprendere a fare punti dopo il turno di riposo e la precedente sconfitta di Reggio Calabria.

Distefano ha approfittato del turno di riposo per far tirare il fiato alla sua squadra, ma allo stesso tempo ha lavorato per preparare minuziosamente la sfida al sestetto partenopeo.