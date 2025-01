Modica, bloccato con l'hashish in auto: finisce agli arresti in casa

Gli agenti del Commissariato di Modica hanno arrestato un giovane ventiquattrenne di Modica resosi responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, in quanto trovato in possesso di 100 grammi di hashish.

Nel corso di un servizio di controllo del territorio la pattuglia della Polizia di Modica, insospettita della strana andatura di un’autovettura che circolava nella zona del Polo Commerciale, procedeva a fermare il veicolo; insospettiti dell’atteggiamento nervoso sia del conducente che del passeggero, gli agenti hanno effettuato un controllo ai due giovani ed uno di essi è stato trovato in possesso di 100 grammi di hashish ben occultata nei suoi indumenti.

Le ulteriori attività di indagini svolte nell’immediatezza dei fatti accertati, consentivano il rinvenimento di altro quantitativo di sostanza stupefacente detenuta illegalmente da un altro giovane ventenne modicano nella sua abitazione; ragion per cui quest’ultimo è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria.