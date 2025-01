Emendamento di Gennuso (FI) fa arrivare soldi per i Pte di Rosolini, Pachino e Palazzolo

La Regione, grazie a un emendamento alla legge finanziaria proposto da Riccardo Gennuso di Forza Italia, garantirà un contributo di 255 mila euro destinato al potenziamento dei servizi offerti dai Punti Territoriali di Emergenza (PTE) di Pachino, Rosolini e Palazzolo Acreide, migliorando la gestione delle emergenze cardiovascolari.

Il progetto, elaborato dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa, prevede l’introduzione di tecnologie avanzate, come elettrocardiografi digitali, dispositivi di analisi rapida, defibrillatori e massaggiatori cardiaci automatici. Grazie a questi strumenti innovativi, sarà possibile garantire una diagnosi tempestiva e interventi rapidi per le sindromi coronariche acute, con il supporto di teleconsulto in tempo reale con i centri UTIC di Avola e Siracusa.

L’on. Riccardo Gennuso ha espresso soddisfazione per l’approvazione del finanziamento, sottolineando "l’importanza di investire nella sanità di prossimità" e che "questo contributo rafforza la presenza della sanità di base sul territorio, garantendo un servizio essenziale per la salute dei cittadini. È un passo concreto verso un sistema sanitario più equo, che possa rispondere con efficacia e tempestività alle esigenze anche delle comunità più periferiche”.

"Questa iniziativa - conclude Gennuso - rappresenta un importante progresso per il sistema sanitario locale, affrontando le criticità organizzative delle aree meno servite e migliorando significativamente la prognosi dei pazienti affetti da emergenze cardiovascolari."