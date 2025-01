Capitaneria, al porto di Pozzallo una esercitazione antincendio

Nel porto di Pozzallo, si è svolta la semestrale esercitazione antincendio organizzata dalla Capitaneria di Porto, alla quale ha partecipato il personale del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ragusa - distaccamento di Modica ed il team N.B.C., il personale del 118 ed il personale delle imprese portuali. Per l’occasione, è stato simulato un incendio divampato all’interno di un container contenente merce pericolosa, a seguito del quale alcuni operatori delle imprese portuali intervenuti sul posto, accusavano sintomi da intossicazione e riportavano lievi ustioni. Ricevuta la segnalazione, la sala operativa della Capitaneria di Porto di Pozzallo provvedeva pertanto a mettere in atto le procedure previste dal piano antincendio portuale attivando il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e richiedendo l’intervento del personale sanitario del 118. Tutte le operazioni conseguenti si sono svolte con tempestività ed efficacia, consentendo di verificare l’ottimo coordinamento operativo, funzionale e delle comunicazioni intercorso tra gli operatori intervenuti, dipendenti dai diversi Enti istituzionalmente preposti a gestire l’emergenza. L’intervento, infatti, veniva portato a termine, celermente, con le operazioni di spegnimento dell’incendio, mettendo in sicurezza l’area interessata dall’incidente simulato ed il contestuale soccorso agli infortunati. Queste esercitazioni, programmate con periodicità, sono importanti per testare il livello di addestramento, la tempistica di intervento e la sinergia tra i diversi soggetti/Amministrazioni tenuti ad intervenire durante l’emergenza. A conclusione dell’attività esercitativa presso gli uffici della Capitaneria di Porto si è tenuto un dedicato debriefing, al fine di condividere le osservazioni e suggerimenti da parte del personale operante, nell’ottica di migliorare ed affinare le procedure e le sinergie.