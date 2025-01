Bomba carta contro una rivendita di tabacchi a Siracusa: due arresti

Gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato due uomini per furto aggravato e danneggiamento in concorso, a Siracusa. I poliziotti, la notte scorsa, sono intervenuti in una tabaccheria di via Grottasanta ed hanno arrestato un uomo di 29 anni ed uno di 43 anni che, poco prima, utilizzando una bomba carta hanno divelto la grata in ferro di protezione di un distributore automatico di un esercizio commerciale, asportando tabacchi, denaro in contanti e gratta e vinci per un valore di 500 euro. I due ladri hanno tentato la fuga subito dopo il colpo, ma sono stati intercettati, in via Servi di Maria, e arrestati.