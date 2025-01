Assoesercenti Sicilia: "I saldi? Anacronistici in questo periodo"

"Negli ultimi tempi i saldi hanno rappresentato una boccata d'ossigeno per il commercio che in questi anni ha subito momenti di crisi dovuti certamente al periodo storico, ma soprattutto alla diffusione dell'e-commerce e alla chiusura forzata delle attività di vicinato per motivi legati alla pandemia Covid e agli insostenibili costi per mantenere le attività. Però bisogna anche sottolineare che questi saldi, fissati i primi giorni di gennaio, dopo il black Friday di fine novembre e le spese effettuate per i regali natalizi, sono anacronistici". Così il presidente Assoesercenti Sicilia, Salvo Politino, in merito ai saldi che nell'isola prenderanno il via da domani, 4 gennaio.

"Secondo Assoesercenti - aggiunge - vanno sicuramente avviati, ma non adesso. Occorrerebbe almeno posticiparli di qualche settimana, in modo da distribuire i momenti di acquisto/vendita in modo più sensato e ragionato. Per questo motivo chiediamo alla Regione l'istituzione di un tavolo che riunisca tutte le parti interessate, in modo da poter valutare la questione insieme ai rappresentanti di categoria e alle istituzioni".