Si chiude il cartellone natalizio ad Avola, la sindaca: "E' stato un successo"

Con un calendario ricco di eventi, Avola si prepara a chiudere il cartellone natalizio offrendo un weekend e un’Epifania all’insegna della tradizione, della solidarietà e dello sport. Dai giochi in legno - come una volta - agli appuntamenti culturali e musicali, ogni iniziativa mira a celebrare i valori della famiglia, della socialità e dell’aggregazione. “Ci avviamo a chiudere le festività con tanto intrattenimento e appuntamenti in biblioteca all’insegna della tradizione, come i giochi in legno che ci riportano ai tempi di una volta – dichiara il sindaco Rossana Cannata –. Vogliamo offrire momenti dedicati alla famiglia, per vivere insieme la socialità e rafforzare il senso di comunità. In questo spirito, non potevano mancare gli eventi di solidarietà, lo sport e, per una città costiera come Avola, l’arrivo della Befana dal mare, un appuntamento che incanta grandi e piccini”. Il programma conclusivo prevede una serie di appuntamenti a partire da domani, 4 gennaio, con la Befana che farà sosta nella Biblioteca Comunale con attività dedicate ai più piccoli. Alle 19 il Teatro Comunale Garibaldi ospiterà l’evento benefico “Chi ben inizia è a metà dell’opera,” a cura dell’associazione Come Don Bosco. Al Tensostatico G. Fava, si terrà “La Befana in Judo,” organizzata dall’associazione Judo Club Avola. Sabato, 5 gennaio, alle 10:30 in piazza Umberto I, “Aspettando la Befana con i Giochi di una volta” porterà in scena intrattenimento, spettacoli e laboratori curati dall’associazione Animartè. Nel pomeriggio, alle 17, il Centro culturale Falcone-Borsellino ospiterà il musical Grease, mentre alle 18:30 il Teatro Garibaldi accoglierà il tradizionale Concerto di Capodanno della Banda Musicale Città di Avola. Lunedì, 6 gennaio, giornata dedicata alla Befana: alle 11:30, sulla Rotonda sul Mare, le befane arriveranno dal mare portando il famoso cioccolato di Modica Igp, grazie alla collaborazione con Uisp, Centro Subacqueo Ibleo e Wwf. Nel pomeriggio, alle 17, piazza Umberto I sarà animata dall’evento “Incontra la Befana,” a cura del Centro Ippoterapeutico Avolese. “Siamo soddisfatti del grande entusiasmo con cui i cittadini e i visitatori hanno partecipato agli eventi organizzati – conclude il sindaco Cannata –. È stato un periodo che ha portato gioia e magia nelle nostre strade, rafforzando lo spirito comunitario e offrendo momenti di condivisione che speriamo possano essere il miglior augurio per il nuovo anno”.