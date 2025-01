Emergenza criminalità a Pachino, 33enne accoltellato in piazza

Pachino torna ad essere al centro della cronaca nera. Agenti della Polizia di Stato, in servizio al Commissariato di Pachino, alle 16,30 di ieri sono intervenuti in Piazza Vittorio Emanuele per la segnalazione di una lite. Giunti prontamente sul posto, i poliziotti appuravano che un uomo, tunisino di 33 anni, era riverso sul marciapiede con delle ferite d’arma da taglio. Trasportato all’ospedale di Avola, si appurava che la vittima riportava 5 ferite da taglio, nonché la frattura di tibia e perone. Sono in corso indagini per accertare i responsabili e le dinamiche dell’aggressione anche grazie ai sistemi di video sorveglianza.