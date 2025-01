Ispica, 79enne trovato morto nella sua abitazione di Santa Maria del Focallo

Un 79enne è stato trovato cadavere nella sua abitazione di Santa Maria del Focallo, la frazione balneare di Ispica. La casa, in via dello Zafferano, era invasa dal fumo. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri, allertati e per un incendio, ma giunti avrebbero trovato solo del fumo denso che usciva dall’abitazione. Non si conoscono le cause che avrebbero generato l'incendio e, probabilmente, il fumo le cui esalazioni avrebbero ucciso l'uomo. Non sarebbero stati riscontrati segni di violenza sul corpo dell'anziano.