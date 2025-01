Evade per fare il brindisi, bloccato e arrestato a Catania

Ha voluto brindare al nuovo anno violando la misura degli arresti domiciliari, ma l’evaso è stato subito individuato e arrestato dalla Polizia di Stato, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.

Un catanese di 31 anni, arrestato pochi giorni prima per una rapina in un negozio, non ha resistito al richiamo dei festeggiamenti del Capodanno e, la notte di San Silvestro, ha pensato di evadere dai domiciliari, pensando di potersi confondere tra le migliaia di persone presenti nel centro cittadino e di poterla fare franca.

In realtà, il 31enne è stato notato dai poliziotti della squadra volanti della Questura di Catania che, nel corso dell’incessante attività di pattugliamento del territorio per garantire l’ordine pubblico e la sicurezza di cittadini e turisti, sono riusciti a fermarlo e ad arrestarlo in flagranza in pochi istanti. L’uomo è stato avvistato tra la folla mentre percorreva a piedi un tratto di strada nei pressi di piazza Santa Maria di Gesù.

Dopo gli accertamenti, i poliziotti hanno riscontrato l’effettiva violazione delle prescrizioni della misura cautelare degli arresti domiciliari e, pertanto, hanno proceduto al suo arresto, ponendolo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.