Ex Almaviva, Cassa integrazione fino al prossimo 31 luglio

"Proroga della cassa integrazione fino al 31 luglio per i quasi cinquecento lavoratori di Almaviva, con la possibilità di ricollocarne una buona parte nel servizio 116 e 117 che si occupa di prestazioni e consigli medici non urgenti, in modo che si possa avere il tempo di lavorare a ulteriori soluzioni per tutti gli altri e garantire l'intero perimetro occupazionale di Almaviva". Lo dichiara il senatore Raoul Russo, presidente provinciale a Palermo di FdI.

"Un sentito plauso alla politica di centrodestra che si pone sempre dalla parte di chi lavora - continua Russo - i ministri delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso e del Lavoro e politiche sociali, Marina Elvira Calderone, cui va il mio plauso personale, hanno dimostrato, d'intesa col Presidente della Regione Renato Schifani (deciso nel voler trovare una soluzione per il reimpiego dei lavoratori), che la politica nutrita di progetto e coesione è sempre un passo avanti rispetto alla "politica del no", dell'opposizione barricadera, del tumulto sociale e della mera demonizzazione dell'avversario, senza peraltro saper offrire soluzioni ai problemi. Laddove vi è visione comune delle cose e capacità nell'affrontare le situazioni, la soluzione è sempre dietro la porta". "Personalmente ho seguito la vicenda da vicino, come ho già fatto con l'emendamento che consente ai lavoratori di questo bacino di poter ottenere un punteggio aggiuntivo nei concorsi per i Cup del Servizio sanitario nazionale e mi impegnerò per proporre altre soluzioni legislative che possano venire incontro alle esigenze dei lavoratori del suddetto settore.

Infine, un ulteriore riconoscimento va alla disponibilità dell'azienda Almaviva e al forte senso di responsabilità mostrato dalle organizzazioni sindacali", conclude l'esponente di FdI.