Trump vede Meloni e la elogia: "Ha preso d'assalto l'Europa"

Visita lampo della premier Giorgia Meloni a Mar-a-Lago, dal presidente eletto americano Donald Trump. "È molto emozionante, sono qui con una donna fantastica, il primo ministro italiano",ha detto il tycoon, prima di elogiare la presidente affermando che ha "preso d'assalto l'Europa". Il futuro segretario di Stato, Marco Rubio, ha definito Meloni "grande alleata e leader forte". Tra i temi trattati ci sarebbe stato anche quello della giornalista arrestata in Iran Cecilia Sala. Durante l'incontro,durato all'incirca 4 ore, Trump ho mostrato alla premier un documentario sui presunti brogli alle elezioni del 2020.

L'aereo della premier Giorgia Meloni è ripartito da Palm Beach poco dopo le 23.00 locali, le 5 del mattino in Italia.

Secondo il sito flightradar24.com, dovrebbe arrivare nel primo pomeriggio a Roma. Per ora nessuna traccia che durante la permanenza serale della premier a Mar-a-Lago sia comparso anche Elon Musk.