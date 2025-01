Lions, solidarietà nel giorno della Befana a Caltagione

Appuntamento all’insegna della solidarietà in programma lunedì 6 gennaio 2025 alle ore 11:00 presso l’Aula consiliare del Comune di Caltagirone. Nel giorno della Befana si terrà l’estrazione dei biglietti vincenti della Lotteria dell’Epifania 2025 LCIF per la vita, organizzata dal Distretto Lions 108Yb Sicilia, guidato da Mario Palmisciano per raccogliere fondi a favore della LCIF (Lions Clubs International Foundation). L’evento - patrocinato dall’amministrazione calatina guidata da Fabio Roccuzzo - contribuirà a sostenere i progetti umanitari realizzati da LCIF e offrirà l’opportunità di scoprire il territorio e i suoi prodotti.

La lotteria mette in palio tre splendidi mosaici realizzati da ragazzi affetti da disturbi dello spettro autistico e rappresenta in modo esemplare l’impegno del Distretto 108Yb Sicilia e dei Lions italiani a sostegno dei soggetti con disturbi dello spettro autistico, ai quali quest’anno sociale è dedicato il service nazionale “Autismo e inclusione. Nessuno escluso”, affidato in Sicilia a Giuseppina Siracusa.

L’evento si inserisce, infatti, in un più ampio progetto di reale inclusione sociale che ha coinvolto persone con disturbi autistici ospiti della Cooperativa sociale “Terra Nostra” non solo nella produzione dei mosaici per la lotteria ma anche nelle attività di promozione del gadget natalizio “pasta” e delle “candele della pace” coordinate dal responsabile LCIF del distretto, Giuseppe D’Antone. Impegno concreto e gesti significativi che producono risultati tangibili al fine di lasciare un segno importante nella vita di chi ha più bisogno, proprio come recita il motto ‘Make Your Mark’ del Presidente Internazionale Fabricio Oliveira.

Sempre nel segno della solidarietà l’iniziativa dell’Epifania offre anche l’opportunità di visitare la fattoria sociale di Terra Nostra presso il Bosco di Santo Pietro e il Museo dei Grani Antichi. Questi luoghi, che accolgono persone affette da disturbi dello spettro autistico, rappresentano un esempio tangibile di reale inclusione con l’inserimento delle fasce deboli all’interno della comunità.

E con una donazione di soli 15 euro, i visitatori potranno anche degustare prodotti tipici locali, un’occasione per apprezzare le eccellenze gastronomiche del territorio.

“La certezza di offrire un sostegno umano ai più sfortunati arricchirà lo spirito di ciascuno di noi” dichiara Palmisciano, rinnovando l’invito a partecipare numerosi a un’occasione imperdibile per scoprire il valore del dono!