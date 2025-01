Final Four di calcio a 5, la Futura Rosolini supera la semifinale: stasera gara decisiva col Palermo

Se la Futura Rosolini ha perduto la vetta della classifica nel campionato di serie C 1 di calcio a 5, ma la stagione non è però compromessa, risultati lusingheri arrivano dalla Final Four che si sta disputando a Viagrande (Catania). I rosolinesi al debutto hanno sommerso di gol l'Athletic Club Palermo. La partita non ha avuto storia e netto è stato il dominio della Futura che ha chisuo il match col munteggio di 6 -1. Stasera per la formazione di Rosolini, sarà la prova del 9, quando Milana e compagni affronteranno il Palermo Calcio nella finale, squadra che ha battuto al Palavolcan il Viagrande per 4 a 3.

"Siamo abbastanza motivati - dice Peppe Milani, capitano della Futura - sappiamo che contro il Palermo non sarà facile, ma cercheremo di dare il massimo per vincere questa Final Four". La partita sarà trasmessa alle 19 sulla pagina Facebook di Viagrande Sicilgrassi C5.