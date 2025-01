Calcio, la Leonzio fa soffrire il Modica: Idoyaga risolve la partita con un gol a metà della ripresa

Il Modica conquista la quarta vittoria di fila battendo la coriacea Leonzio grazie al gol messo a segno da Idoyaga (nella foto) al 71'. I rossoblù cominciano il girone di ritorno ottenendo tre punti fondamentali per stare in scia con il Milazzo e per distanziare Vittoria e Avola. Non è stata una prestazione esaltante quella del Modica, ma con la Leonzio era fondamentale il successo, anche a scapito del bel gioco. Il gol che ha deciso l'incontro è stato siglato al 26' della ripresa: una palla respinta miracolosamente dal portiere ospite Caruso su un tiro di Montanaro è finita sui piedi di Idoyaga che non ha avuto esitazione per spingere la sfera in rete. Poi, i tentativi della Leonzio che si sono infranti sulla barriera difensiva del Modica. A due minuti dal termine Schembari fallisce il raddoppio sbagliando un rigore in movimento mandando altissimo sulla traversa.