Controlli interforze sulla Movida a Catania

- Anche in questo primo fine settimana del nuovo anno, caratterizzato da un grande afflusso di turisti che hanno affollato le vie del centro in concomitanza con le festività natalizie e gli eventi connessi, sono stati attuati i controlli interforze, previsti con ordinanza del Questore di Catania, al fine di assicurare maggiore attenzione alle zone della città interessate dal fenomeno della movida, ove insistono locali ed attività di ritrovo. La Questura ha dispiegato un articolato dispositivo, coordinato da un Ufficiale di pubblica sicurezza della Polizia di Stato, che si è avvalso di pattuglie della Polizia di Stato, unità di rinforzo del X Reparto Mobile, equipaggi della Guardia di Finanza, della Polizia Locale e dell'Esercito Italiano impiegati nell'operazione "Strade Sicure", oltre che del supporto operativo della Polizia Scientifica. Con queste finalità sono stati realizzati presidi e posti controllo nella zona del centro storico cittadino, in particolare a piazza V. Bellini, via Sangiuliano, via Landolina, via Coppola, via Teatro Massimo, via San Gaetano alla Grotta, via S. Filomena, via Gemmellaro, piazza Università, piazza Stesicoro e via Etnea.

Complessivamente, nel corso della sera e della notte, sono state identificate 270 persone, di cui 30 con precedenti, e sono stati controllati 130 veicoli.

Anche in questo fine settimana continua il pugno duro nei confronti dei parcheggiatori abusivi. Sono stati sorpresi ad esercitare la predetta attività 5 soggetti, tutti catanesi e con precedenti specifici: due di loro in via Dusmet, uno in Piazza Borsellino, uno in via Beato Bernardo e uno in via Archimede. Nei loro confronti è stata elevata la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal Codice della Strada e si è proceduto al sequestro delle somme provento dell'attività abusiva. Per tutti e cinque è scattata anche la denuncia per inosservanza del DACUR

(Divieto di accesso alle aree urbane) emesso dal Questore di Catania, provvedimento con il quale è stata loro inibita la possibilità di frequentare proprio la zona in cui sono stati fermati. L'attività si è concentrata anche sulla prevenzione e contrasto dell'uso delle sostanze stupefacenti attraverso controlli, per le vie del centro, proprio tra i più giovani. Uno di loro è stato trovato in possesso di 10 grammi di marijuana e per tale ragione è stato segnalato in via amministrativa alla Prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti.

Particolare attenzione è stata prestata anche alla prevenzione e al contrasto dei reati predatori. Un uomo, con precedenti specifici per reati contro il patrimonio e destinatario della misura di prevenzione dell'avviso orale, è stato controllato in Piazza dei Martiri a bordo della sua auto ed è stato trovato in possesso di numerosi arnesi atti allo scasso, quali chiavi inglesi, cacciaviti, tronchesi e pinze; per tale ragione è stato deferito all'Autorità Giudiziaria.