Catania, la polizia presenta a Belpasso campagna contro truffe e raggiri

La Polizia di Stato ha presentato nell'aula consiliare del Comune di Belpasso il vademecum "Insieme, per la sicurezza" che raccoglie consigli pratici e suggerimenti utili per non cadere nei tranelli di abili truffatori senza scrupoli.

L'iniziativa rientra nella campagna di sensibilizzazione che attraverso numerose tappe nel capoluogo etneo e nei comuni della provincia sta riscuotendo particolare interesse e partecipazione, soprattutto tra gli anziani e i vulnerabili che potrebbero trovarsi coinvolti in truffe e raggiri. A tal proposito, per prevenire il verificarsi di spiacevoli situazioni, il dirigente del Commissariato pubblica sicurezza "Nesima" ha evidenziato le tecniche più comunemente utilizzate dai truffatori e ha illustrato quei comportamenti semplici ed efficaci in grado di tenere a distanza malintenzionati.

Al riguardo sono stati spiegati casi concreti di truffe effettuate negli ultimi tempi con pressanti richieste di denaro avanzate tramite messaggi inviati sul numero di cellulare di ignari cittadini. Carpita la buona fede della vittima del raggiro, i truffatori sono in grado di agire in pochi secondi, giocando anche sull'aspetto emotivo, facendo allusioni al coinvolgimento in situazioni di pericolo o di necessità di familiari e parenti. È in queste circostanze che non bisogna mai cedere alle richieste, anche quando possono sembrare verosimili, chiedendo l'intervento della Polizia di Stato.