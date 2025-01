Volley Modica di carattere: battuto il Napoli in quattro set

Volley Modica 3

Gaia Energy Napoli 1

Parziali: 25/23, 16/25, 29/27, 25/19

Volley Modica: Barretta 11, Raso 1, Capelli 28, Putini 4, Chillemi 2, Buzzi 8, Matani 4, Padura Diaz 20, Nastasi (L1), n.e: Pappalardo (L2), Cipolloni Save, Tomasi, Italia, Bartoli. All. Enzo Distefano; Ass: Manuel Benassi

Gaia Energy Napoli: Darmois 21, Starace 12, Leone, Lugli 13, Giannotti, Lanciani 8, Martino 8, Ardito (L1), n.e: Saccone, Sportelli, Mongillo, Matano, Dotti, Volpe (L2). All. Rosario Angeloni; Ass: Ulderico Di Francesco

Arbitri: Giorgia Spinnicchia e Dalila Viterbo

Grinta, volontà e determinazione hanno permesso alla Volley Modica di battere in quattro set la Gaia Energy Napoli, arrivata al “PalaRizza” di Modica per vendere cara la pelle nella gara valida per la terza giornata di ritorno del campionato di serie A3.

I “Galletti” di Enzo Distefano hanno impiegato 2h 14' per piegare la resistenza del sestetto partenopeo che non è riuscito a tenere il passo di Capelli e compagni nelle fasi cruciali del match.

Quella vista al “PalaRizza” è stata una partita a tratti molto bella e combattuta fatta eccezione per il secondo set dove i biancoazzurri di casa hanno un po' abbassato la guardia permettendo ai ragazzi di Angeloni di rientrare in partita.