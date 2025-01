Lions Club Lentini, "Zaino sospeso": raccolta solidale di materiale scolastico

Ha avuto successo “Zaino sospeso”, la raccolta solidale di materiale scolastico, avviata dal Lions club di Lentini. Il sodalizio lentinese, per il terzo anno consecutivo, nell’ambito del service di rilevanza multidistrettuale “Zaino sospeso”, ha effettuato la consegna del materiale scolastico donato dai cittadini e dalle cartolibrerie che hanno aderito al service. Il materiale scolastico è stato consegnato alla Parrocchia Santa Tecla in Carlentini guidata dal parroco don Alfredo Andronaco. L’iniziativa “Zaino sospeso” promossa dal Lions club di Lentini presieduto da Maria Teresa Raudino è stata inserita nel service di rilevanza multidistrettuale nel triennio 2023 – 2026, e dalla responsabile dell’area scuola del distretto 108YB Sicilia Maria Carmela Lipari che, su incarico del Governatore Mario Palmisciano, coordina i lavori dell’intera area scuola. Il materiale è stato consegnato dalla presidente del Lions club Lentini Maria Teresa Raudino, accompagnata dal referente GST della VII e VIII circoscrizione del distretto 108Yb Sicilia Giacomo Di Miceli e dal GMT Massimo Alfio Musumeci, entrambi soci del club ai referenti della Caritas della Parrocchia Santa Tecla Antonino Lipari e a don Alfredo Andronaco, parroco della chiesa Santa Tecla. “Un doveroso ringraziamento va fatto a tutti i cittadini che hanno partecipato al service in un momento in cui la crisi economica che stiamo vivendo rende particolarmente gravoso l’acquisto di materiale scolastico – ha detto la presidente del Lions club Lentini Maria Teresa Raudino -. Il service non si ferma qui perché sarà possibile donare materiale scolastico. Una iniziativa assunta per donare serenità a quelle famiglie che stanno attraversando un momento difficile”. I referenti della Caritas hanno ringraziato la presidente del Lions Lentini e tutti i soci per l’iniziativa solidale.