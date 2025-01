Messina, è notte fonda: incassa un'altra sconfitta in casa dal Cerignola

Non sono bastati al Messina il cambio di proprietà per evitare la sconfitta contro l’ Audace Cerignola, che si è imposto per 3 a 1 allo stadio “Franco Scoglio”. Organico troppo ridotto per i giallorossi, orfani in panchina anche dello squalificato mister Giacomo Modica. I pugliesi bloccano subito il punteggio grazie al gol di Ruggiero, che finalizza l’assist di Russo. L’orgogliosa reazione dei giallorossi non sortisce l’effetto sperato. Al 35’ termina di poco a lato la battuta di Luciani, deviata da un avversario. Prima dell’intervallo, rete annullata ad Anatriello per posizione di fuorigioco.

In avvio di ripresa, i padroni di casa operano immediatamente quattro cambi e pareggiano i conti su rigore, procurato e trasformato da Anatriello al 51', al settimo centro in campionato. L’Audace Cerignola non si disunisce ed anzi si spinge in avanti, riportandosi in vantaggio al 60', quando Salvemini, servito dall’onnipresente Russo, segna la classica marcatura dell’ex. Quattro minuti dopo, Romano cala il tris, mettendo, così, un’ipoteca sul successo esterno. Al Messina non resta che affacciarsi al mercato riparatorio di gennaio per evitare lo spettro della retrocessione.