Calcio a 5, la Futura Rosolini batte il Palermo 5 -3 e conquista la Final Four

La Futura Rosolini rientra in città vittoriosa. La squadra di calcio a 5 ha conquistato sul campo di Viagrande, la Final Four di Coppa Italia. Un titolo che può aprire futuri orizzonti al club di Rosolini. Al termine di di una partita non priva di emozioni e colpi di scena, la Futura ha battuto il Palermo calcio per 5 a 3. Protagonisti del trionfo sono stati Peppe Milana, il capitano, autore di una doppietta, Gennaro Raffaele e Matteo Ciccazzo che hanno centrato il bersaglio. A fine partita grande festa negli spogliatoi rosolinesi. "Abbiamo meritato questo successo - ha detto Milana - Ci abbiamo creduto fin dal primo impegno di questa competizione".