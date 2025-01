Ordinanza shock del sindaco di Belcastro: "Vietato ammalarsi"

Icittadini non possono contare, a causa delle carenze del servizio sul territorio, su un'assistenza sanitaria adeguata ed il sindaco emette un'ordinanza con cui "vieta" di ammalarsi.

Accade, secondo quanto riporta la stampa locale, a Belcastro, un centro di poco più di mille abitanti della provincia di Catanzaro.

La provocatoria iniziativa del primo cittadino, Antonio Torchia, è motivata, in particolare, secondo quanto è spiegato nella stessa ordinanza, dal fatto che l'apertura della postazione di guardia medica nel paese é garantita a singhiozzo, sulla base della disponibilità del personale sanitario, "con gli effetti deleteri" che ne derivano per i cittadini, considerato anche che il 50% della popolazione è costituito da persone anziane.

Alla base dell'iniziativa presa dal sindaco Torchia c'é anche il fatto che il pronto soccorso più vicino a Belcastro è nell'ospedale di Catanzaro, e cioè a 45 chilometri di distanza dal paese. Da qui, dunque, la decisione del sindaco di "ordinare ai cittadini di evitare di contrarre qualsiasi malattia che necessiti di un intervento medico, soprattutto d'urgenza, e di stare il più possibile a riposo".