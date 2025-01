La storia del poker online in Italia: da fenomeno locale a successo virtuale

Il poker, con le sue infinite sfumature di strategia, fortuna e abilità, ha radici profonde nella tradizione dei giochi di carte, ma è nel corso del Novecento che ha cominciato a evolversi verso le varianti moderne. Negli Stati Uniti, il Texas Hold’em è diventato il simbolo per eccellenza del gioco, grazie anche al suo fascino cinematografico e alla crescente popolarità nei casinò. In Italia, tuttavia, la versione preferita per molti anni è stata il poker a cinque carte, noto anche come poker all’italiana. Questa variante rifletteva lo spirito delle partite informali tra amici o familiari, con un’atmosfera spesso più rilassata rispetto alle intense competizioni del Texas Hold’em. Nonostante il fascino esercitato dai film americani che mettevano in scena drammatici showdown con le carte, il nostro paese ha abbracciato il Texas Hold’em solo relativamente tardi, anche a causa di una normativa restrittiva sui giochi d’azzardo.

La vera rivoluzione per il poker italiano è arrivata con l’avvento del poker online , una modalità che ha saputo superare le barriere legislative e logistiche, aprendo le porte a un pubblico più ampio e variegato. A livello mondiale, il poker online è nato nel 1998, ma in Italia, ci è voluto quasi un decennio perché la legalizzazione consentisse il debutto delle poker room virtuali. Il 2 settembre 2008 segna in questo senso una data cruciale: è il giorno in cui si tiene il primo torneo online con licenza ufficiale, regolato da ADM. Questo passo ha trasformato il panorama del poker nel nostro paese, rendendolo accessibile a chiunque avesse una connessione Internet e un po’ di curiosità.

Il successo del poker online in Italia, tuttavia, non è stato immediato, raggiungendo il suo apice solo nel 2010. In quegli anni, il gioco godeva di una popolarità senza precedenti, alimentata da programmi televisivi dedicati e dall’introduzione delle "hole cam", le telecamere che permettevano al pubblico di vedere le carte coperte dei giocatori, aggiungendo un elemento di spettacolo alle competizioni. Anche la figura di Chris Moneymaker, un contabile americano che vinse il Main Event delle World Series of Poker nel 2003 partendo da un torneo satellite online e diventando una leggenda del poker , contribuì a rendere il poker un fenomeno globale. Quello che fu poi ribattezzato “effetto Moneymaker” si fece sentire anche in Italia, attirando nuovi giocatori affascinati dalla possibilità di trasformare una piccola spesa iniziale in vincite milionarie.

Con l’introduzione del cash game nel 2011, il poker online in Italia ha vissuto un’altra svolta importante. Questa modalità, che consente di entrare e uscire dai tavoli in qualsiasi momento e di giocare con soldi reali in ogni mano, ha attirato molti appassionati, ma ha anche sollevato preoccupazioni per i rischi legati al gioco compulsivo. La competizione tra tornei e cash game ha segnato gli anni successivi, con i tornei che hanno ritrovato slancio solo nel 2015, quando il loro fatturato ha superato di nuovo quello del cash game.

Nonostante il successo iniziale, il poker online ha affrontato un declino a partire dal 2016. La mancanza di liquidità internazionale, ossia la possibilità di sfidare giocatori di altri paesi, è stata una delle ragioni principali. Sebbene nel 2017 l’Italia abbia firmato un protocollo per creare un mercato unico con Francia, Spagna e Portogallo, non sono stati compiuti i passi necessari per aderire pienamente. Questo ha limitato le opportunità per i giocatori italiani, che hanno visto i loro avversari potenziali ridotti ai soli connazionali.