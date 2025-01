Ordine pubblico e polemiche a Vittoria, Scuderi (FdI): il sindaco può intervenire

“E’ da anni che io, assieme ad altri gruppi politici, chiediamo più attenzione per la sicurezza della città e, soprattutto, per quella degli esercizi commerciali. Lo abbiamo chiesto a più riprese al sindaco, ma i nostri appelli sono caduti nel vuoto”. E’ quanto afferma il consigliere comunale di Fratelli d’Italia a Vittoria, Giuseppe Scuderi, a proposito del tema che sta tenendo banco in queste ore in città, quello dell’ordine pubblico. “Ricordiamo a tutti – continua Scuderi – che siamo arrivati perfino a chiedere una seduta aperta del consiglio comunale sul tema, seduta che si è regolarmente tenuta senza che il sindaco si presentasse. Una cosa è certa. Il governo nazionale sta facendo la propria parte, il senatore Salvo Sallemi ha spiegato che con il questore si sta valutando che tipo di provvedimenti intraprendere, il senatore, poi, interloquirà con il ministro, sta arrivando più personale nella nostra provincia e, tra l’altro, è stato aumentato lo stipendio alle forze dell’ordine. Quindi i segnali li stanno dando. Adesso auspichiamo che anche l’amministrazione comunale faccia la propria parte”.

“In fondo – continua Scuderi – anche per quanto riguarda la sicurezza, l’ordine pubblico, è come quando parliamo di sanità. Il primo cittadino ha una responsabilità diretta che non può certo demandare ad altri. Piuttosto, occorre sforzarsi per operare in sinergia”.