La Volley Modica prepara la difficile trasferta di Ortona

Archiviata la sofferta ma meritata vittoria casalinga sul Napoli, la Volley Modica torna in palestra dopo due giorni di riposo concessi da coach Enzo Distefano (nella foto). I biancoazzurri cari al presidente Ezio Aprile, infatti, sono già a lavoro per preparare la difficilissima trasferta di domenica prossima sul campo della Siecoservice Ortona vice capolista del girone Blu del campionato di serie A3.

Il successo contro la formazione partenopea è stato fortemente voluto da Capelli e compagni che dopo aver vinto al fotofinish il set d'apertura hanno ceduto il secondo parziale, ma non si sono persi d'animo e con una reazione da grande squadra hanno portato a casa con merito un successo pieno che li rilancia in classifica.

Ora, però è tempo di concentrarsi sulla trasferta di Ortona che oltre ad essere impegnativa a livello logistico, lo sarà anche in campo visto che la compagine abruzzese è tra le più quotate del girone.