Mattarella in visita a Militello Val Catania:la città in festa

Grande attesa per l'arrivo del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a Militello in Val di Catania, dichiarata dall'Unesco Patrimonio dell'umanità e che per l'occasione si è vestita di Tricolore. La cittadina di poco meno di settemila abitanti, culla del tardo barocco del Val di Noto, nel cuore della provincia di Catania, si è svegliata sotto un cielo coperto e una temperatura gradevole, anche se a tratti il sole riesce a fare capolino fra le nuvole.

Mattarella verrà accolto dal presidente dell'Assemblea regionale siciliana, Gaetano Galvagno, dal sindaco Giovanni Burtone e dal ministro della Protezione civile, Nello Musumeci. Il programma prevede la cerimonia della deposizione di una corona d'alloro al monumento ai Caduti, quindi a piedi il Capo dello Stato raggiungerà il plesso scolastico Pietro Carrera per il taglio del nastro, a conclusione dei lavori di ristrutturazione. Il corteo presidenziale si sposterà quindi al Polivalente dove incontrerà gli studenti e i cittadini. L'arrivo a Militello Val di Catania di Sergio Mattarella è previsto alle 16.30, proveniente dallo scalo dell'Aeronautica militare di Sigonella. Alla villa comunale troverà un gigantesco striscione di benvenuto.