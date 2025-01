Palermo, scontri con le forze dell'ordine allo Zen: nove indagati

Gli agenti della Polizia di Stato hanno notificato un avviso di conclusioni indagini a 9 residenti del quartiere Zen di Palermo, otto uomini ed una donna, tutti di età compresa tra 20 ed i 58 anni, ritenuti protagonisti, lo scorso 15 maggio, di una violenta aggressione a colpi di sassi e oggetti contundenti nei confronti delle forze dell'ordine. Gli indagati dovranno rispondere dei reati di violenza, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, danneggiamento ed interruzione di pubblico servizio.

In quell'occasione i poliziotti, insieme ai Carabinieri, intervennero allo Zen su richiesta di alcuni cittadini, affrontando una vera e propria rivolta di numerosi residenti che non esitarono a lanciare contro gli agenti anche voluminose suppellettili ed addirittura arredi sanitari. Venne schierato un nutrito cordone di forze dell'ordine per garantire, solo dopo qualche ora, la riuscita dell'attività di polizia. Al termine dell'operazione si contarono quattro agenti feriti e numerose vetture della Polizia di Stato danneggiate.

In seguito all'aggressione, i poliziotti del Commissariato "San Lorenzo" passarono al setaccio le immagini degli scontri, registrate dalla Polizia Scientifica, i cui esiti sono stati incrociati con elementi tratti da pubblicazioni social e dal web.

Ed è stato così che gli investigatori sono giunti all'identificazione e alla denuncia di 9 persone.