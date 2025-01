Troppi furti nel Ragusano, scendono in campo Cna e Confcommercio

“Rispetto ai furti con spaccata di Vittoria, che stanno preoccupando, e molto, le imprese presenti in città, abbiamo cercato di fornire segnali immediati di attenzione all’indirizzo di chi ha segnalato la gravità del fenomeno”. Lo dicono il presidente della Cna territoriale di Ragusa, Giuseppe Santocono, e il segretario territoriale, Carmelo Caccamo, precisando che, così come era accaduto lo scorso mese di agosto per la recrudescenza dei furti a Scicli, Donnalucata e Modica, “occorre un potenziamento delle forze dell'ordine a tutela del territorio”. “Ci siamo rivolti al nuovo questore – ancora Santocono e Caccamo – per sottolineare l’urgenza di agire come attività di prevenzione. Non ci sono dubbi sul fatto che le imprese devono poter operare con serenità e non pensare che, dopo un giorno di lavoro, l'indomani aprono l’attività e trovano tutto spaccato con danni ingenti. Così non va".

Interviene anche la Confcommercio Vittoria con una lettera aperta alla città. Per manifestare preoccupazione e sollecitare una reazione. All’insegna dell’unità. E’ il senso dell’intervento del presidente sezionale Confcommercio Vittoria, Gregorio Lenzo, dopo i reiterati furti con spaccata che hanno creato grande preoccupazione tra gli operatori commerciali e sollevato una serie di polemiche soprattutto di ordine politico. “Cara Vittoria, in questi giorni difficili – afferma Lenzo – ti guardiamo con preoccupazione e un cuore pesante. I recenti furti con spaccata hanno aperto una ferita profonda nel tessuto economico locale, aggravando le già difficili condizioni economiche generalizzate che stiamo affrontando. “Basta dividerci su questi temi – dice ancora Lenzo – ogni azione rischia di essere vanificata se non siamo uniti. È tempo di superare l’affermazione dell’Io e abbracciare il Noi, perché solo con l’unione possiamo ottenere risultati concreti. Non possiamo permettere che le differenze politiche, sociali o culturali ci allontanino l’uno dall’altro”.