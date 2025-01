Ragusa Ibla, Magia del Natale: successo dell'iniziativa del Ccn

Dal 7 dicembre scorso, lungo le strade e le piazze del centro storico e non, si sono riversarti fiumi di visitatori che hanno scelto la città antica di Ragusa come meta ideale per minivacanze o pomeriggi di svago. “I conti saranno chiusi a fine gennaio ma, anche senza la conferma delle cifre, il bilancio dell’edizione 2024 di Ragusa Ibla Magia del Natale è decisamente positivo. Ringraziamo tutti per aver reso questa magia possibile”. Così il direttivo del centro commerciale naturale Antica Ibla a conclusione del periodo delle feste che ha visto la città antica animarsi con decine di migliaia di visitatori. Era proprio l’obiettivo che il Ccn si era prefissato già dalla scorsa estate. E, in questo senso, i risultati arrivati si possono considerare senz’altro entusiasmanti.