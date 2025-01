L'Osservatorio alle manifestazioni sportive vieta la trasferta ai tifosi del Siracusa a Ragusa

L'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive non fa nessuna marcia indietro e non autorizza la trasferta nella vicina Ragusa dei tifosi del Siracusa. Neppure le rassicurazioni dei presidenti dei due club hanno fatto cambiare idea al Casms, che considera il derby di serie D ad alto rischio. Il Ragusa non potrà mettere in vendita i biglietti per il settore ospiti. Ragusa - Siracusa si giocherà domenica 12 gennaio allo stadio 'Aldo Campo' con inizio alle 15. Gli azzurri reduci dallo scivolone interno contro il Sambiase, sono costretti a vincere per non ritrovarsi gli inseguitori pronti al sorpasso della capolista.

(Nella foto di Valentino Cilmi la Curva Anna)