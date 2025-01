Modica, a Palazzo Grimaldi cerimonia per la consegna del Premio "Giovan Pietro Grimaldi"

Per iniziativa dell'Accademia Gioenia di Catania e della Fondazione Grimaldi di Modica, a Palazzo Grimaldi di corso Umberto, a Modica, si svolgerà la solenne cerimonia di consegna del "Premio Giovan Pietro Grimaldi" per il miglior lavoro di fisica prodotto nel quinquennio 2019-2023 in una delle Università siciliane o in centri di ricerca pubblici operanti in Sicilia. Dopo il saluto delle autorità, il premio verrà consegnato ai vincitori del concorso dal Magnifico Rettore dell'Università di Catania, Francesco Priolo che sarà presente a Palazzo Grimaldi anche in qualità di componente di diritto del Consiglio di amministrazione della Fondazione Grimaldi. L'iniziativa intende onorare l'impegno scientifico e civile di Giovan Pietro Grimaldi, professore di Fisica e rettore dell'Università di Catania per due mandati, dall'agosto 1905 al dicembre 1908.

Nato a Modica in un ramo cadetto di una illustre famiglia (i baroni di Calamezzana), fratello dell'agronomo Clemente e nipote dei politici Corrado Rizzone Tedeschi e Michele Tedeschi Rizzone, si diplomò nel 1878 presso il Regio Istituto Tecnico "Archimede" di Modica dove rimase, per altri due anni, quale assistente tecnico al laboratorio di fisica. Nel 1885, si laureò in fisica sperimentale presso l'Università di Catania, sotto la guida di Damiano Macaluso di cui divenne subito dopo assistente, effettuando studi e ricerche prevalentemente in termodinamica ed elettromagnetismo. Nel 1886, in seguito al trasferimento di Macaluso all'Università di Palermo, passò all'Istituto di Fisica dell'Università palermitana dove rimase fino al 1888 quando, conseguita – nello stesso anno – la libera docenza in fisica sperimentale, fu nominato assistente di Pietro Blaserna all'Istituto Fisico dell'Università di Roma, nella sede di via Panisperna.

Nel 1892, conseguito l'ordinariato in fisica sperimentale, prese servizio prima all'Università di Cagliari per poi passare all'Università di Parma, dove cominciò ad insegnare nel dicembre dello stesso anno. Ma già l'anno seguente ritornò a Catania ad occupare la cattedra di fisica sperimentale lasciata vacante da Adolfo Bartoli (che la resse dal 1886), nel frattempo trasferitosi all'Università di Pavia. Qui, Grimaldi concluse la sua carriera accademica fino alla morte prematura, a soli 58 anni, nel suo Palazzo di Modica. I suoi studi e le sue ricerche riguardarono principalmente l'elettromagnetismo, la termodinamica e la chimica fisica.

