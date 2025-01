Lutto nel mondo del calcio, è morto Fabio Cudicini: fu portiere del Milan e della Roma

Lutto nel mondo del calcio: è morto ieri all'età di 89 anni Fabio Cudicini, storico portiere di Milan e Roma. Soprannominato il 'Ragno nero', giocò anche nell'Udinese e nel Brescia. Col club rossonero vinse praticamente tutto dal 1967 al 1972. E il mondo dello sport dice addio anche a Rino Tommasi, celebre giornalista firma di punta del grande tennis e della grande boxe.

Fabio Cudicini, nato a Trieste nel 1935, cresce nel Ponzana (seconda squadra di Trieste), a 15 anni entra nelle giovanili dell’Udinese, squadra con la quale esordisce tra in serie B nella stagione 1955/56, e conquista subito la promozione in serie A. Dopo due stagioni nel 1958 passa alla Roma. Nella capitale gioca per otto stagioni, e per sei anni è portiere il titolare indiscusso.

L’esperienza romana per il taciturno ragazzo giuliano è soddisfacente infatti con i giallorossi alza al cielo 2 coppe Italia ed una coppa delle Fiere.

L’arrivo al Milan nell’estate del ’67 e dopo una breve alternanza con Belli, Cudicini si prende la maglia numero uno e non la molla più. Diventa uno dei protagonisti di quella meravigliosa squadra e al primo anno vince lo scudetto, per il club rossonero è il nono della sua storia.

In quella stagione per il Milan c’è gloria anche in Europa: al termine di una bella cavalcata il Milan vince anche la Coppa delle Coppe battendo in finale l’Amburgo con una doppietta di Kurt Hamrin.