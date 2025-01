Multe ai disabili nelle Ztl di Catania, Savarino (Pd): situazione ingiusta

“A Catania si sta verificando una pioggia di multe per le persone con disabilità che entrano nelle Ztl. E’ una situazione ingiusta e discriminatoria che dev’essere immediatamente approfondita perché il diritto alla libera circolazione delle persone, soprattutto con disabilità, va assolutamente garantito. Per queste ragioni non può essere limitato, qualunque sia il motivo, da parte dei Comuni, l’accesso a tali categorie nelle zone a traffico limitato: una questione di cui si è occupata pure la Corte di Cassazione con due ordinanze”. Lo afferma la deputata all’Assemblea Regionale Siciliana del Partito Democratico Ersilia Saverino prima firmataria di una interrogazione indirizzata al Presidente della Regione Siciliana e all’Assessore delle infrastrutture e della mobilità in cui si chiedono chiarimenti in merito alle discriminazioni nei confronti delle persone con disabilità nelle ZTL di Catania.

“Ci domandiamo se il Governo sia a conoscenza della questione e soprattutto quali soluzioni e iniziative intenda adottare urgentemente per tutelare la piena effettività del diritto alla circolazione delle persone con disabilità motorie anche sollecitando il Comune di Catania ad aderire al ‘CUDE” conclude Ersilia Saverino.