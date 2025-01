Pallavolo B2 femminile, Melilli Volley sabato in campo a Reggio Calabria

Prima gara ufficiale del 2025 e nuova trasferta oltre stretto. Melilli Volley giocherà sabato 11 gennaio, con inizio alle 18, a Reggio Calabria contro l’attuale penultima in classifica del campionato di serie B2 di pallavolo femminile. La gara con la Volley Reghion (che ha vinto una sola volta e ha 3 punti) sarà valida per la dodicesima giornata. Sulla carta un test non particolarmente insidioso per le ragazze guidate da Santino Sciacca, quarte in graduatoria a quota 20, a meno 3 dalla zona playoff ma con una partita in meno rispetto al Cus Catania, che occupa il terzo gradino. La vittoria piena non dovrebbe sfuggire, pertanto, ad un gruppo ulteriormente rinforzato dall’arrivo della centrale ex Caltanissetta Valeria La Mattina, in campo domenica scorsa nel doppio test amichevole contro selezioni americane “Il primo impegno di campionato del nuovo anno – dice coach Santino Sciacca – non dovrebbe essere particolarmente tosto. Questo non significa non considerare a dovere o prendere sottogamba l’avversario, ma semplicemente avere la possibilità, dopo una sosta di quasi due settimane, di giocare contro una squadra alla nostra portata. Il calendario, da questo punto di vista, ci dà una mano ma dovremo poi essere bravi a dimostrare la nostra forza in campo. Servirà concentrazione e determinazione sin dall’inizio per mettere la gara sui binari giusti e provare a chiuderla il prima possibile. Potrò contare – conclude Sciacca - anche su un’altra giocatrice esperta come Valeria La Mattina, che si sta integrando bene nel gruppo, dimostrando già una buona intesa con le palleggiatrici. Ringrazio la società per questo ulteriore sforzo. Sta a noi adesso confermare i buoni risultati ottenuti nella prima parte di stagione”.