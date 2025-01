Francofonte, in piazza con una pistola rubata: arrestato un 26enne

In strada con una pistola carica. A Francofonte, nel Siracusano, i carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato per detenzione illegale di armi e munizioni e ricettazione un 26enne con precedenti di polizia in materia di stupefacenti. L'uomo è stato controllato in piazza Carmine Vecchio ed è stato trovato con una pistola carica, calibro 9x21, e 15 proiettili. Dai successivi accertamenti, l'arma, che l'uomo teneva pronta all'uso nella tasca del giubbotto, è risultata rubata in un'abitazione in provincia di Udine nel 2015. L'arresto è stato convalidato e l'uomo condotto in carcere a Caltagirone.