Enzo Bianco (Pd): "Fare chiarezza su modalità di voto del congresso in Sicilia"

"Le polemiche di questi giorni all'interno del Partito Democratico in Sicilia creano scompiglio, malumori, inimicizie inutili e giovano solo al centrodestra che continua a governare in maniera pessima l'Isola. Bene hanno fatto i deputati regionali a chiedere assoluta chiarezza sulle modalità di elezione del nuovo segretario regionale perché, duole dirlo, l'attuale segretaria non sempre è andata incontro alle esigenze della totalità del partito e spesso ha agito in assoluta 'solitaria'. Errori ce ne sono stati e sarebbe un atto di grande onestà intellettuale e politica riconoscerli per iniziare un percorso condiviso che porti alla crescita del PD siciliano, vero motore propulsivo dell'intero centrosinistra dell'Isola". Così Enzo Bianco, Presidente Nazionale Liberal PD, interviene sulle recenti polemiche all'interno del PD siciliano. "Come LiberalPD - aggiunge - confidiamo nel senso di responsabilità di ciascuno degli attori di questa triste vicenda che, con un'adeguata riflessione, possano ritrovare la via perduta del confronto leale e corretto, del dialogo, dell'unità. Un appello anche alla Segreteria Nazionale affinché possa agire seguendo l'interesse generale del Partito, anche in Sicilia".