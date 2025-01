Report Pd all'ospedale di Ragusa, 7 medici al Pronto soccorso: ne mancano 10

"Quei pochi medici che ci sono, insieme a operatori socio sanitari e infermieri, si trovano a dare risposte importanti senza essere nel numero adeguato. Al Pronto soccorso del Giovanni Paolo II di Ragusa, ad esempio, ci sono soltanto 6 medici più il primario quando dovrebbero essere in 17". A fotografare la situazione dell'ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa è il deputato dem Nello Dipasquale che ha visitato la struttura nel primo giorno del viaggio del Pd negli ospedali dell'isola. Dipasquale ha evidenziato anche le carenze legate alla sicurezza. "Le aggressioni non mancano - sottolinea - e ci sono pronto soccorso che non sono dotati di video sorveglianza. E' necessario inoltre la realizzazione delle Holding Unit in cui i pazienti possono attendere gli esiti degli esami o il ricovero. Tutte carenze strutturali che abbiamo più volte denunciato e che continuiamo ad evidenziare all'assessore alla Salute e al presidente Schifani''.