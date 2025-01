Volley Modica, impegno proibitivo con la vicecapolista

Continuano in casa Volley Modica gli allenamenti in vista della difficilissima trasferta in casa della vicecapolista del campionato di A3, Siecoservice Ortona. I ragazzi di Enzo Distefano, reduci dalla bella e meritata vittoria casalinga di domenica scorsa contro Napoli sanno che avranno di fronte una delle formazioni più quadrate di tutto il campionato, ma hanno voglia di dimostrare il loro valore e la loro crescita e non scenderanno in campo per fare da vittima sacrificale, ma per giocarsi le loro chances.

“Siamo contenti di essere riusciti a ottenere una vittoria sofferta ma molto importante contro Napoli – spiega il capitano dei biancoazzurri Stefano Chillemi (nella foto) – ma ora ci prepariamo una delle trasferte più difficili della stagione contro una squadra molto preparata come Ortona".