L'agguato a Catania, morto nella notte il 21enne : l'assassino si costituisce

Si e' costituito ai carabinieri di Misterbianco il ventenne che avrebbe sparato a un 21enne nel pomeriggio in via Palestro, nel centro storico di Catania.

Sarebbe passionale, secondo alcune ipotesi, il movente dell'agguato che ha ucciso Giuseppe Francesco Castiglione che ha subito un delicato intevento chirurgico al Garibaldi Centro. Castiglione è morto nella notte in ospedale per le gravi ferite riportate

Il giovane, incensurato, sarebbe stato raggiunto da cinque colpi di pistola esplosi dal coetaneo poi fuggito a bordo di una moto.

Gli investigatori della Squadra mobile stavano vagliando le immagini registrate dalle telecamere installate nell'area dell'agguato e il giovane si sarebbe sentito braccato e avrebbe deciso di consegnarsi. Condotto negli uffici della questura è stato sottoposto a interrogatorio.