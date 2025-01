Calcio a 5, il portiere D'Antoni passa all'Holimpia Siracusa

Altro colpo in entrata in casa Holimpia Siracusa. Dopo Kaio Paz e Fabio Torres, la società del presidente Concetto Vasile si è assicurata il diritto alle prestazioni sportive del portiere Giacomo D’Antoni, classe 2004, proveniente dal Futsal Mazara di serie A2. Nonostante la giovane età, il calciatore ha un curriculum di tutto rispetto. Nel 2022-23, quando indossava la maglia del Palermo in C1, ha vinto il “Torneo delle Regioni” e, nella stagione seguente, ha vinto campionato di serie B e Coppa Italia nazionale con il Mazara.