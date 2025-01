A Marsala sostituzione condotta del gas in corso Calatafimi

Dalla prossima settimana, corso Calatafimi sarà nuovamente interessato a lavori di scavo per completare la sostituzione della condotta gas. Lo rende noto al Comune di Marsala la società Italgas Reti, esecutrice dell'intervento, comunicando altresì che il tratto di strada in cui saranno effettuati i lavori di scavo è quello compreso tra via Sirtori e via Selinunte. Da qui, la conseguente modifica del transito veicolare sia sul corso Calatafimi che nelle vie che vi confluiscono. Al riguardo, il Comando della Polizia Municipale - a decorrere da lunedì e fino al prossimo 25 gennaio - ha disposto le seguenti variazioni alla circolazione stradale nelle giornate da lunedì a venerdì, limitatamente alla fascia oraria 9.00/17.30: - dall'incrocio con via Selinunte e fino a quello con via Sirtori, senso unico di marcia su corso Calatafimi con direzione Piazza Caprera. Fanno eccezione pullman e autocarri (con portata superiore a 3,5 T.) che possono proseguire verso il passaggio a livello con l'ausilio di personale dell'Impresa esecutrice dei lavori; - chiusura al transito di via Delle Cave; Inoltre, per tutta la durata dei lavori, il Comando ha predisposto: - divieto di fermata e cambio di direzione di marcia nella via Selinunte, con conseguente immissione dei veicoli su corso Calatafimi; - obbligo di svolta a destra per via Sirtori dei veicoli che provengono da Piazza Caprera (percorso alternativo: via Sirtori, via Gambini, via Selinunte e immissione su corso Calatafimi). Sarà obbligo dell'Impresa esecutrice dei lavori collocare l'apposita segnaletica stradale, nonché ripristinare la viabilità originaria su corso Calatafimi al termine di ogni giornata lavorativa.