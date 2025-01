Floridia, bloccato con gioielli rubati a Marzamemi: 41enne denunciato

I Carabinieri della Tenenza di Floridia hanno denunciato per ricettazione un 41enne con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio. L’uomo è stato fermato e controllato in Viale Pietro Nenni alla guida di un’autovettura risultata rubata a ottobre in provincia di Catania. All’interno del veicolo i Carabinieri hanno rinvenuto, nascosta sotto un tappetino, una collanina in argento con etichetta del prezzo. La circostanza ha insospettito i Carabinieri che hanno esteso la perquisizione domiciliare all’abitazione dell’uomo, in Floridia, dove hanno trovato altre cinque collane e due bracciali in argento, risultate provento di un furto commesso in una gioielleria di Marzamemi, nel mese di dicembre. L’auto e i gioielli sono stati restituiti ai legittimi proprietari.