Acireale, pulizia straordinaria nei torrenti Platani e Pozzillo

Nei mesi estivi erano stati disposti ed effettuati gli interventi di pulizia straordinaria degli alvei dei torrenti dei torrenti Platani, Peschiera e Pozzillo, in tempo per scongiurare da una parte il rischio incendi e dall’altra il rischio esondazioni nei mesi autunnali.

Il sindaco di Acireale Roberto Barbagallo rende noto che sta per essere completato un nuovo intervento di pulizia straordinaria nel torrente Pozzillo:

“Dopo un primo importante intervento di pulizia del torrente, (intervento che non veniva effettuato da anni), abbiamo nuovamente provveduto a ripulire l’alveo. Confido adesso nella collaborazione e nella civiltà dei nostri concittadini. Confido anche nelle denunce, qualora qualcuno si accorgesse di persone incivili che scaricano nel torrente piuttosto che nelle nostre strade. Confido negli ausili moderni, droni e telecamere, per individuare chi continua a perpetrare reati vergognosi ai danni del nostro territorio, che, tra l’altro, mettono a rischio la sicurezza di tutti. Ringrazio i nostri uffici per la celerità, che ci consente di eliminare possibili cause inquinanti del terreno e del nostro mare”.