Ordine pubblico, il prefetto di Trapani: a Castelvetrano forze adeguate

"Sul territorio di Castelvetrano c'è un spiegamento adeguato di agenti e militari, ci sono i controlli e le operazioni messe in campo dalle forze dell'ordine testimoniano l'impegno dello Stato".

È quello che ha detto il prefetto di Trapani Daniela Lupo al termine del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza che si è svolto al Comune di Castelvetrano.

"Strumentalizzare o cavalcare il tema della sicurezza senza inserite tutte le tematiche che lo riguardano, non rende una informazione trasparente - ha detto il prefetto - naturalmente ci sono situazioni che devono essere prese in considerazione e non sottovalutate.

Ma non bisogna ingigantire i fatti così come avvengono".

"Dal comitato è emerso che i recenti fatti avvenuti in città sono contenuti - ha detto il sindaco Giovanni Lentini - il prefetto ci ha invitati a mettere in campo maggiori politiche di inclusione soprattutto per i migranti che si trovano nella nostra città perché ospiti di centri o residenti".

Il prefetto ha poi fatto visita al commissariato di pubblica sicurezza e alla caserma della guardia di finanza ospitati in due beni confiscati alla mafia.