Incendio minaccia abitazioni nell'Oasi del Simeto: macchia in cenere

Un vasto incendio è divampato nella zona sud di Catania, nell'Oasi del Simeto, a ridosso del villaggio Ippocampo di Mare, minacciando diverse abitazioni. Le fiamme divampate per cause ancora da accertare, sospinte dal vento, hanno coinvolto una vasta area di macchia mediterranea e canneto a ridosso di diverse case. Sul posto stanno lavorando diverse squadre di vigili del fuoco inviate dal comando provinciale di Catania e da sedi distaccate. I pompieri stanno provvedendo allo spegnimento delle fiamme e stanno circoscrivendo l'incendio per proteggere le abitazioni e i residenti.