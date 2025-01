Autonomia differenziata, dibattito a Ragusa il 18 gennaio

L'autonomia differenziata è, non a caso, il primo argomento del nuovo ciclo d'incontri promossi dalla Scuola dei Beni Comuni di Ragusa Ibla . Al centro di un dibattito politico infuocato, la legge già parzialmente dichiarata incostituzionale, in attesa di sapere nei prossimi giorni se vi sarà il referendum, è uno strumento divisivo e dannoso soprattutto per il sud. Uno scenario d'importanza vitale che determinerà il funzionamento delle pubbliche amministrazioni, dei servizi e dei conti pubblici, praticamente tutto quanto fa Stato. A parlarne, alle 17 del prossimo 18 gennaio nell'auditorium Falcone Borsellino di Ragusa Ibla, saranno il magistrato Bruno Giordano e i due giornalisti di lungo corso de “La Repubblica” Massimo Giannini e Marco Patucchi.